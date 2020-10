Alla Juventus si è “bucata” la bolla dell’isolamento fiduciaria

La vicenda dell’Asl Napoli 2 è diventata di dominio pubblico, visto che domenica non si è giocata la sfida di Torino contro la Juventus. In casa bianconera la squadra è come quella azzurra in isolamento fiduciario, vista la positività dei due membri della società. Nel frattempo bene 7 calciatori hanno lasciato la famosa “bolla”: Bentancur, Buffon, Cuadrado, Danilo, Demiral, Dybala e Cristiano Ronaldo. Nel frattempo è arrivata la segnalazione dall’Asl di Torino per l’assenza dei giocatori, come atto dovuto, anche se fanno intendere che non è così grave, ma solo una multa in caso di volo privato. Il tutto sarebbe stato fatto su autorizzazione dell’Asl. Si attenderanno novità nei prossimi giorni.

Fonte: Corriere dello Sport