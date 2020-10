Adam Ounas: “Ho accettato il Cagliari anche per il mio amico Rog”

All’ultimo giorno di mercato il Cagliari si rinforza in attacco con l’acquisto di Adam Ounas. Il franco algerino del Napoli arriva con la formula del prestito, diritto di riscatto a 15 milioni. E’ stato intervistato con la sciarpa della squadra sarda: “Sono pronto per questa nuova avventura e per cercare di mettere in difficoltà mister Di Francesco. Sono qui grazie al mio amico Marco Rog, ci conosciamo da tre anni e mi ha detto di provare questa nuova esperienza calcistica. Si inizia con tanta fiducia e voglia di fare”.

Fonte: Corriere dello Sport