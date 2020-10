UFFICIALE – Armando Anastasio passa al Rijeka

Il mercato è un mondo di opportunità che si cerca di sfruttare al meglio e nella giornata di ieri ha reso felice l’ex Napoli Primavera classe ’96 Armando Anastasio. Infatti il calciatore in procura con l’agente Vincenzo Pisacane, passa al Rijeka, guarda caso, avversario degli azzurri di Gattuso in Europa League. Lo scorso anno aveva militato nel Monza, partecipando alla cavalcata vincente del club lombardo in serie B. Ora sarà un derby speciale per lui, in vista anche delle due sfide del 5 e il 26 Novembre in Croazia e al San Paolo.

Fonte: Il Mattino