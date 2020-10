Paolo Sorrentino: “La Juve ha giocato un bel calcio, pulito”

Il premio Oscar Paolo Sorrentino sta girando un film sulla vita di Maradona in città. Oggi torna al San Paolo da regista e da tifoso. Mentre gira «È stata la mano di Dio», che vede nel cast Toni Servillo, Sorrentino utilizza uno dei personaggi più famosi della sua produzione filmica, il cardinale Voiello super tifoso del Napoli (Silvio Orlando) nella serie «The Young Pope», per ironizzare sulla vittoria a tavolino della Juventus senza giocare la partita. «La Juve ha giocato un bel calcio, pulito. Il Napoli non è mai entrato in partita». Un tweet al fulmicotone carico di sarcasmo come si può desumere dall’accostamento del «calcio pulito» alla Juve.

