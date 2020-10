Nino D’Angelo: “Se tutti fanno i furbi, il calcio muore”

Sanguigno e verace lo scugnizzo Nino D’Angelo, per il quale, a volte, bisognerebbe usare il buonsenso. Non farlo condanna tutti, soprattutto il calcio, alla sconfitta: «Domenica sera è morto il calcio. Prima viene la salute, poi il resto – affonda l’attore, tifosissimo del Napoli – il calcio non può comandare sempre. E lo dice un tifoso, uno che il calcio lo ama. Il calcio ha troppo potere, è diventato solo un business, mentre è passione, è questa la cosa più bella, di questo sport. Ma se tutti fanno i furbi». Non l’unica stilettata alla Juve. «La partita poteva essere rimandata, non sarebbe successo niente. Una squadra così forte, una società che mira ai traguardi più alti, se non si confronta sul campo significa che ha paura».

