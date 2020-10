Nell’ ultimo giorno di calcio mercato, il “top” sono i ritorni!

Nonostante il lockdown, il calcio mercato ha fatto la sua parte e alcuni top club della serie A qualche colpo lo hanno messo a segno. Magari attraverso pagamenti dilazionati, come nel caso della Juve e di Chiesa, ma anche del Milan e di Tonali. Non è stato un mercato povero, né sul piano economico né su quello tecnico. L’Inter ha acquistato Hakimi, esterno di grande qualità, e ripreso Perisic, oltre che riportare Vidal in Italia. Il Milan ha fatto investimenti ragionati oltre ad uno sforzo economico – 7 milioni di stipendio – per Ibrahimovic. La Juve ha trovato la soluzione Morata per l’attacco e ha chiuso col botto finale. Il Napoli, che aveva già fatto due investimenti a gennaio (Rrhamani e Petagna), ha assecondato la scommessa di Gattuso su Osimhen e la sua successiva scelta di Bakayoko: anche se ha il contratto in scadenza, Rino ha dettato parole decisive sul mercato. E proprio sul gong la Roma ha ripreso Smalling per 15 milioni: altro grande ritorno.

Il Mattino