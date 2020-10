Milik ha fatto la sua scelta: Sarà fuori rosa!

L’equivoco di mercato è finito. Le chiacchiere se le porta via il vento e da oggi è un nuovo giorno, in cui finalmente tutto è chiaro. Milik ha preferito restare a Napoli e andare a scadenza. Ma c’è un codice Giuntoli che è stato pienamente avvalorato da De Laurentiis: a questo punto il polacco non solo non giocherà più ma neppure si allenerà con la squadra. Fuori rosa era e fuori rosa resta. Perché Milik è apparso come il famoso signor No dei quiz di Mike Bongiorno: è stato ceduto a ben tre squadre (Roma, Tottehnam, Fiorentina) e ogni volta ha trovato un modo per mandare tutto a monte. Una volta gli stipendi arretrati, un’altra volta il bonus che il suo agente pretendeva dai temori rosapi dell’Ajax. Ma alla base della rottura con Milik c’è un altro no, assai più pesante: quello al rinnovo del contratto. Fonte: Il Mattino