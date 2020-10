Milik e Dzeko, i colpi mai conclusi per questioni di…principio!

Sembravano quelli con il futuro già deciso da un po’, invece…Restano al loro vecchio posto, Milik e Dzeko e ciò non renderà facile il presente. Il romanista Dzeko alla Juventus, l’azzurro alla Roma. Ma poi tutto è clamorosamente saltato a causa della mancata intesa tra il polacco e il Napoli sul pagamento degli ultimi stipendi e su altre questioni. È diventata un’operazione-flop, perché la Juve ha cancellato tutto e preso Morata e Dzeko ha rimesso sul braccio la fascia di capitano della Roma, relativamente contento perché questa è stata la seconda grande chance mancata dopo quella dell’Inter un anno fa. Peggio ancora è andata al Napoli, costretto a tenere Milk in tribuna per una stagione. Quanto fanno male, anche agli affari, le questioni di principio. Fino all’ultimo Nainggolan ha sperato di lasciare l’Inter e tornare a Cagliari: niente da fare, resta ad Appiano Gentile e adesso dovrà provare a costruire il rapporto con Conte.

Il Mattino