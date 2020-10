Le ultime ore di mercato di Llorente? Un giallo!

Giornata molto particolare per Fernando Llorente: nelle prime ore del mattino di ieri, sembrava chiuso l’accordo tra Napoli e Sampdoria, con il club ligure che cercava un’alternativa a Bonazzoli, passato al Torino. I club erano d’accordo, con la mediazione della Base Soceer, l’agenzia che cura gli interessi di Llorente. Sono arrivate, però, le aspettative di Llorente che ha chiesto solo un altro top club (Inter, Juventus) o un trasferimento nei Paesi Baschi, in particolare all’Atletico Bilbao. Febbrili trattative per un trasferimento che avrebbe liberato il Napoli del pesante ingaggio da 2.5 milioni netti a stagione e di un calciatore che non è inserito né in lista per la Serie A né, di conseguenza, per quella della Europa League. Di fatto, almeno fino a gennaio, Llorente sarà un separato in casa del Napoli. È stato chiaro che Kevin Malcuit avesse pochissime chance di lasciare Napoli: il suo agente, Karim Tamani, ha fatto trapelare il messaggio che il suo assistito non aveva intenzione di accettare le offerte, in particolare quella del Parma. Il terzino farà parte della lista Serie A, ma non per quella dell’Europa League: sarà il quinto terzino della rosa, con Hysaj e Di Lorenzo a destra, Mario Rui e Ghoulam a sinistra.

Marco Giordano (Il Mattino)