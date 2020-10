Juve-Napoli – Interrogazione Parlamentare chiesta da Iovino (M5S)

Il caso Juventus-Napoli sbarca in Parlamento. Interpellato dall’Adnkronos, il deputato campano dei cinquestelle Luigi Iovino annuncia una interrogazione al ministero della Salute «per far luce su questa incresciosa vicenda». Non si placa la lite tra politica e pallone dopo la decisione della Asl campana di bloccare la trasferta dei partenopei verso Torino a scopo precauzionale. Alla luce di alcuni casi di positività al Covid tra i giocatori del Napoli.

Ieri sera la Juve, nonostante il forfait della squadra allenata da Gennaro Gattuso, si è presentata regolarmente in campo criticando la scelta dei campani. «La salute viene prima di tutto. La Juventus non speculi sulla salute. La partita andava rinviata perché non c’erano le condizioni di sicurezza sanitaria per disputare il match». Per il parlamentare «la scelta del Napoli di non partecipare è stata corretta». «Presenterò una interrogazione al ministro Speranza. Per far luce su tutti i passaggi che hanno portato a questo epilogo», aggiunge. Fonte: Il Mattino