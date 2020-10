I calciatori della Juventus che hanno violato l’isolamento saranno segnalati dall’Asl in Procura

La Asl Città di Torino segnalerà in Procura i calciatori della Juventus che hanno lasciato il J Hotel o il loro domicilio privato per raggiungere i ritiri delle rispettive nazionali, violando l’isolamento a cui erano tenuti a seguito della positività della di due componenti dello staff. In particolare sotto il mirino sono finiti Rodrigo Bentancur, Juan Cuadrado, Danilo, Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo e, ancora, Gigi Buffon e Merih Demiral, che però sono rimasti nella loro casa torinese. I primi cinque calciatori hanno raggiunte le rispettive nazionali, gli altri invece hanno raggiunto la propria abitazione per l’isolamento a casa. Il direttore della Asl di Torino conferma: “È stata la stessa società a segnalarci che alcuni calciatori avevano lasciato il luogo di isolamento noi notizieremo l’autorità competente, cioè la Procura, di quanto avvenuto“.