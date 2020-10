Grande abilità di Giuntoli nella cessione di Ounas

L’affare più importante ed anche più remunerativo per il Napoli in uscita in queste ultime ore di mercato è stato quello legato ad Adam Ounas. L’algerino (francese di nascita) è andato al Cagliari in prestito con diritto di riscatto di 16 milioni di euro: il suo entourage è stato nel training center di Castel Volturno per completare il passaggio al club sardo, con Parma e soprattutto Verona che ci hanno provato last minute. Il calciatore ha preferito giocare nel 4-3-3 di Eusebio Di Francesco, dove potrebbe esprimersi da ala destra. Filtra anche ottimismo per un acquisto a titolo definitivo. Una cessione fatta solo nell’ultimo giorno di mercato perché l’agente dell’attaccante ha sperato fino all’ultimo di chiudere con qualche club di Premier League.

Altra cessione certificata a metà pomeriggio quella di Sebastiano Luperto: prestito secco al Crotone per mezzo milione di euro. Anche in questo caso, un gentlemen’s agreement tra il club azzurro e quello pitagorico potrebbe condurre alla cessione a titolo definitivo. Sempre in prestito, va al Chievo Verona, fino al 30 giugno del 2021, l’esterno offensivo Amato Ciciretti: era conteso da tanti club di Serie B, a spuntarla i clivensi, che si sono accollati il pesante stipendio da mezzo milione di euro.

Marco Giordano (Il Mattino)