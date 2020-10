Entro mezzanotte il Napoli ha una doppia scadenza da depositare

A mercato chiuso, una doppia scadenza per i club. Entro la mezzanotte, le 20 società di Serie A dovranno depositare la lista definitiva per il campionato; quelle impegnate nelle coppe europee, dovranno depositare anche la lista Uefa. Sono differenti i criteri di composizione.

LISTA DEI 25

Per il campionato, va depositata una lista con massimo 25 calciatori over 22: 17 liberi, massimo 4 formati nei vivai italiani, gli altri formati nel vivaio del club. Gli under 22 (nati dal 1998 in poi) sono utilizzabili liberamente.

LISTA “A” E “B” UEFA

Per Champions League ed Europa League va depositata una lista di 25 calciatori over 21: 17 liberi, massimo 4 formati nei vivai nazionali, gli altri formati nel vivaio del club. Gli under 21 (dal 1999 in poi) vanno in lista “B”, a patto di essere tesserati già da due stagioni.Fonte: CdS