De Laurentiis “costretto” a giocare sempre più partite

Quando il terreno di scontro non è più quello di gioco, ma lo diventano le aule dei palazzi o peggio ancora i tribunali…In casa Napoli le partite da giocare aumentano. De Laurentiis deve affrontarne diverse. La prima con il giudice sportivo, per evitare il 3-0 a tavolino; la seconda in Procura federale, per difendersi dalle accuse di non aver rispettato il protocollo. Alla fine si capirà se l’unica partita che la gente vuole vedere si giocherà oppure no o se il risultato verrà deciso dal giudice sportivo.

Il Mattino