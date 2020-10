de Giovanni: “Perchè il calcio si sente superiore agli organi di Stato?”

Tante le opinioni, tante le parole in merito. Ma le parole bisogna saperle usare. In ogni caso. Anche se parli di una partita, Juventus/Napoli, che non si è disputata. E Maurizio de Giovanni con le parole ci sa fare. Le riferisce a Il Mattino: «C’è un ordinamento dello Stato che prevale su quello privato. Perché l’ordinamento sportivo, e il calcio in particolare, pretendono di essere superiori alla determinazione di un organo dello Stato come l’Asl?» si domanda De Giovanni. «Se fossi stato un dirigente della Juventus – conclude – avrei apprezzato moltissimo la cautela grazie alla quale i miei giocatori non sarebbero stati sottoposti al rischio di contagio. Se il Napoli fosse partito contro la disposizione dell’Asl, anche la Juventus sarebbe stata a rischio. La Juventus e la Lega dimostrano di non avere a cuore la salute dei propri iscritti».