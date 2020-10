Benevento: acquisti, riscatti, rientri fine prestito, cessioni e riscatti

Il Benevento quest’anno proverà a mantenere la categoria. L’esperienza passata ha insegnato al presidente Vigorito che la riconoscenza verso i giocatori che lo avevano portato nella massima serie non basta per salvarsi. Quest’anno la musica è decisamente cambiata. Glik, Ionita, Lapadula, Caprari e Iago Falque sono solo alcuni dei nomi importanti arrivati a Benevento. Il ds sannita Foggia ha dovuto sudare la proverbiali sette camicie per allestire la squadra che voleva mister Pippo Inzaghi. E il patron Vigorito non si è risparmiato economicamente.