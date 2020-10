De Canio: “Bakayoko non mi fa impazzire, è una fotocopia di Demme”

Gigi De Canio ha rilasciato alcune dichiarazioni i microfoni di Canale 21 a proposito dell’imminente acquisto di Bakayoko da parte del Napoli: “Come giudico l’acquisto di Tiémoué Bakayoko da parte del Napoli? Non mi fa impazzire e, azzardo: non fa per niente impazzire nemmeno Gennaro Gattuso che, anche, a Milano lo ha tenuto spesso in panchina. Per fisicità, però, può essere un giocatore utile. Vedo che in Inghilterra non ha mai trovato spazio. Anche a Milano lo stesso, non a caso lo hanno lasciato andare. Speriamo che le cose vadano diversamente, nel Napoli”.

“Il Milan ha speso tanti altri soldi per più giocatori. Se davvero lo avessero voluto, insomma, lo avrebbero comprato. Per quel ruolo non mi fa impazzire, io intendo il playmaker davanti alla difesa in modo ben differente. A me piace chi ha grande tecnica, statura internazionale, non solo fisicità. Serviva qualcuno di personalità. Il Napoli ha assunto uno stampo internazionale. Bakayoko è una fotocopia di Demme, anche se più fisico”.