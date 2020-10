Bakayoko è del Napoli e “ritrova” mister Gattuso

Ieri sera alle ore 19,10 il twitter di De Laurentiis annuncia l’acquisto di Bakayoko: “Benvenuto Tiemouè”. L’ex di Milan, Monaco e Chelsea arriva in maglia azzurra con la formula del prestito secco, ingaggio da 3,5 milioni, la metà la pagherà la società londinese. Bakayoko ritrova mister Gattuso, quando era al Milan. Il mercato dei partenopei va giudicato positivo anche per l’arrivo di Osimhen nel mercato estivo. Insomma una squadra completa e rinforzata in ogni reparto. Ora il mediano francese dovrà stare 14 giorni in isolamento fiduciario a Castel Volturno, in vista poi di scendere in campo.

Fonte: CdS