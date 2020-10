Arrivati sul gong rinforzi per la Primavera di Cascione

La giornata finale e la raffica di colpi conclusi e annunciati ieri entro le 20. Elenco: arriva Bakayoko, già in città e dunque in attesa di aggregarsi alla squadra non appena potrà cominciare l’isolamento al centro sportivo di Castel Volturno; e con lui il difensore Filippo Facchini, 19 anni, preso dal Fiorenzuola in prestito con diritto di riscatto (prima di lui, e come lui destinati alla Primavera di Cascione, ingaggiati anche Oscar Guarino dal Rimini, difensore di 19 anni; e Junior Nzila dal Chiasso, centrocampista francese di 19 anni). Ceduti Luperto, che si trasferisce al Crotone in prestito; Ciciretti, girato in prestito al Chievo Verona; e Ounas, convinto dopo un lungo corteggiamento ad accettare la proposta del Cagliari sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 16 milioni di euro più bonus.

Fonte: CdS