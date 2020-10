Vincenzo Mirone (cons. medica Ssc Napoli): “L’Atalanta? Non è a rischio la partita”

Per il Napoli sono giorni importanti, tra la salute e la questione Asl per la mancata partenza di Torino. Il responsabile scientifico della consulta del calcio Napoli Vincenzo Mirone aggiorna sulla questione tamponi. “Siamo in attesa dell’esito dei tamponi che, come sempre arriverà nel tardo pomeriggio. Solo allora ne sapremo di più e potremo sapere le misure da adottare. In base alle disposizioni attuali, tutta la squadra dovrà restare in isolamento presso il centro tecnico di Castel Volturno. Napoli-Atalanta a rischio? Non credo proprio. Da qui a due settimane saranno risolti pure tutti i conflitti d’attribuzione in essere in questo momento”.

Fonte: gazzetta.it