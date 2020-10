Valentina Giacinti: “Milan-Juventus a San Siro? L’inizio per la crescita del movimento”

Nel pre-gara di Milan-Juventus della serie A femminile, sfida valevole per la quarta giornata di campionato, ai microfoni di Sky è intervenuta l’attaccante della squadra rossonera Valentina Giacinti. “Sono emozionata nel giocare questa sera a San Siro la partita contro la Juventus, non vedo l’ora che inizi la partita. Giocare in questo stadio deve essere l’inizio per la crescita del movimento in Italia. Morata? Lui me lo aveva confidato che voleva tornare in Italia, anche se ha sbagliato colori (ride n.d.r.)”.

La Redazione