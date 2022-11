Valente (M5S): “Il protocollo è stato recepito e va accettato. Nei prossimi giorni tavolo tecnico con il CTS, Lega e FIGC”

Simone Valente, onorevole M5S è intervenuto a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show: “Oggi Spadafora incontra i vertici della Federcalcio e della Lega. Ci aspettiamo che ci sia una road map per i prossimi giorni. Nei prossimi giorni stiamo lavorando ad un tavolo di confronto tra questi organi ed il CTS. Il caso di Juve-Napoli ha dimostrato che con il numero di contagi che sale, ogni Asl può valutare di bloccare i calciatori e quindi si può immaginare che il campionato non sia più regolare. Il protocollo è stato recepito e va applicato: ma se nel tavolo di confronto si capisce che qualcosa vada modificato, lo si farà per il calcio e per tutti gli altri sport. Il tavolo sarà aperto con il CTS nei prossimi giorni, con incontri serrati. L’Asl ha una responsabilità precisa tutelando la salute pubblica, ma confligge con l’applicazione del protocollo. Si dovrebbe verificare l’atto amministrativo dell’Asl di Napoli che va spiegato: anche perché va confrontato con l’Asl di Genova”.

