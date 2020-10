Il Bayern Monaco riabbraccia Douglas Costa, dopo tre stagioni, anche se arriva con la formula del prestito per una stagione. Lo comunica il twitter del club bavarese che lo preleva dalla Juventus.

