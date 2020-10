UFFICIALE – Claudio Manzi e Labriola alla Fermana

La Fermana comunica di aver raggiunto l’accordo per l’arrivo di due giovani calciatori a titolo temporaneo: Claudio Manzi e Valerio Labriola.

Proveniente dal Lille il giovane difensore Claudio Manzi, classe 2000, ischitano di Lacco Ameno è un prodotto del settore giovanile del Napoli. Si è messo in evidenza con la maglia azzurra nelle varie rappresentative giovanile come perno della difesa. Lo scorso anno nella Primavera azzurra ha avuto la fascia di capitano al braccio e, alla ripresa post covid, è stato stabilmente aggregato al gruppo della prima squadra. In estate il passaggio al Lille ed ora l’arrivo in prestito alla Fermana.

Un anno più giovane, classe 2001, Valerio Labriola centrocampista centrale che si è messo in bella evidenza nel settore giovanile del Napoli dove è stato sempre un riferimento certo delle formazioni giovanili. Numerose per lui le convocazioni con le varie Nazionali di categoria (con tanto di fascia di capitano al braccio) ma soprattutto un ruolo centrale in Primavera 1. Nell’ultima stagione 20 presenze e quattro reti all’attivo per lui.

Fonte: fermanafc.com