Importante operazione in uscita per l’AZ Alkmaar. Gli olandesi, avversari del Napoli nel gruppo F in Europa League, hanno ceduto a titolo definitivo l’attaccante Oussama Idrissi al Siviglia. L’ufficialità arriva dal sito del club spagnolo, con il quale il giocatore classe 96′ ha firmato un contratto fino al 2025. Il marocchino (seguito tempo fa proprio dal Napoli) dunque, non giocherà la doppia sfida con i partenopei