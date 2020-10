SERIE A FEMMINILE – Milan-Juventus 0-1, decide Girelli su calcio di rigore

Il big-match delle serie A femminile tra Milan e Juventus, disputato a San Siro, ha visto come vincitrice le bianconere di mister Guarino per 0-1. A decidere la sfida è Cristiana Girelli su rigore, spiazzata Korenciova. Per il resto gara equilibrata nella prima frazione. Le rossonere nella ripresa giocano meglio e sfiorano più volte la rete del pareggio con: Bergamaschi e Giacinti di testa e nel finale Rinaldi. La Juventus con questo successo balza da sola in testa alla classifica, scavalcando il Sassuolo, mentre per la squadra di Ganz una sconfitta che non ridimensiona le ambizioni da vertice.

MILAN-JUVENTUS 0-1

12′ rig. Girelli

MILAN (4-3-1-2): Korenciova; Bergamaschi (89′ Spinelli), Fusetti, Agard, Tucceri Cimini; Conc (63′ Longo), Mauri, Jane (89′ Vitale); Grimshow; Giacinti, Dowie. All. Ganz

JUVENTUS (4-3-3): Giuliani; Hyyrynen, Salvai, Sembrant, Boattin; Galli, Pedersen, Rosucci (75′ Caruso); Bonansea (82′ Alves), Girelli (82′ Hurtig), Cernoia (75′ Staskova). All. Guarino

Ammoniti: Hyyrynen

La Redazione