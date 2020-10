Sconfitta a tavolino: De Laurentiis pronto a far causa alla Lega

Ci sono falle. Non tutti i casi erano stati previsti e Juventus-Napoli lo sta dimostrando. Non tutto ciò che aveva stabilito l’ormai famoso e costantemente riproposto Protocollo può andar bene in tutte le circostanze. La mancata presenza degli azzurri allo Stadium comporterebbe, come ormai noto, e come si legge su La Gazzetta dello Sport, una sconfitta a tavolino, ma se così fosse De Laurentiis sarebbe pronto per uno scontro con la Lega. Il Giudice sportivo potrebbe notificare la vittoria bianconera ed infliggere agli azzurri un punto di penalizzazione, ed inoltre la procura federale potrebbe aprire un’inchiesta. In tal caso, il patron azzurro, avrebbe già fatto sapere che ricorrerà alle sedi opportune per far causa alla Lega Serie A.