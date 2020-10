PRIMAVERA NAPOLI- Saluta temporaneamente il portiere del futuro

Primavera Napoli- Ultimo giorno di mercato anche per le formazioni giovanili, impegnate in una stagione che si preannuncia complessa.

In questo mercato davvero strano e condizionato da una pandemia che ha cambiato le abitudini di tutti, anche del mondo del calcio i cui campionati sono iniziati a settembre inoltrato, oggi anche la Primavera del Napoli proverà a rinforzarsi e a non tenere imbrigliati in rosa sotto età alcuni dei propri calciatori interessanti.

E in tal senso, secondo quanto raccolto dalla nostra Redazione, pochi minuti fa il Napoli ha ceduto ufficialmente in prestito secco al Perugia il portiere classe 2003 Francesco Baietti, con l’obiettivo di fargli fare esperienza.

Baietti. cresciuto nella scuola calcio Oliviero, è approdato al Napoli nell’estate del 2016 dove ha compiuto l’intera trafila (dai Giovanissimi Regionali all’Under 17) giocando sempre titolare e rivelandosi uno dei più importanti prospetti del vivaio.

A Perugia troverà una vecchia conoscenza campana, mister Formisano ex coach delle giovanili del Benevento, e potrà giocarsi le sue carte da titolare in un campionato interessante come il Primavera 3. Anche la scelta del prestito secco è un evidente segnale di quanto il club abbia fiducia nel ragazzo e soprattutto voglia puntare forte su di lui la prossima stagione,ù.

In bocca al lupo a Francesco Baietti per la prossima stagione.

Articolo a cura di Marco Lepore