Paolo Condò (Repubblica): “Juventus-Napoli? Sarà una battaglia tra il calcio e la politica”

Ieri sera a Sky il giornalista di Repubblica Paolo Condò parla della vicenda dell’Asl Napoli 2 e sulle prossime mosse del mondo del calcio e della politica. “Non giocando Juventus-Napoli, visto che l’Asl ha bloccato la partenza degli azzurri verso Torino, sarà tema di discussione nei prossimi giorni. Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha dato ragione all’ente pubblico campano, perciò prevedo una battaglia tra il mondo del calcio e della politica. Il Covid-19? E’ talmente chiaro che penso che chi non l’abbia capito, fa finta di non avere le idee chiare. Sul Ministro della Salute Speranza è populista quello che dice, pensare solo alla scuola e non al calcio è un modo per acchiappare più consensi possibili”.

La Redazione