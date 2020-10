Oggi i tamponi della verità, poi blindati per 15 giorni a Castel Volturno

Tutti quelli del gruppo squadra tra i 16 calciatori e gli uomini dello staff tecnico che risulteranno negativi al coronavirus cominceranno poi il periodo di isolamento al centro sportivo di Castel Volturno che comincerà stasera o domani mattina (si saprà in giornata). Intanto si stanno mettendo a posto le ultime cose nella struttura che ospiterà gli azzurri in questo periodo. In questo modo gli azzurri potranno restare tutti insieme in una bolla, dormire nell’albergo attiguo al campo di allenamento, e proseguire la preparazione. Gli azzurri osserveranno i 14 giorni di isolamento disposti dall’Asl Napoli in attesa della prossima partita di campionato in programma sabato 17 ottobre alle 15 al San Paolo contro l’Atalanta. Una partita difficile contro la squadra più in forma della serie A, la capolista allenata da Gasperini a punteggio pieno con il Milan, che ha segnato 13 gol nelle prime tre partite trascinata da un super Gomez già in forma strepitosa. Fonte: Il Mattino