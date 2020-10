Milik resta un rebus: Si risolverà nelle ultime ore di mercato?

Più spinoso, poi, il caso Milik. Sono oramai lontani i giorni in cui il polacco sembrava pronto per approdare nella Capitale per prendere il posto di Dzeko nell’attacco delle Roma. Ora, infatti, la situazione di Arek è sempre più confusa. L’ultima offerta che sembrava potesse essere valida arrivava dalla Fiorentina: ma si tratta di una corsa contro il tempo. Intanto Arek aveva già rifiutato la corte del Tottenham e adesso il rischio concreto è quello di rimanere a Napoli da separato in casa almeno fino a gennaio. Fonte: Il Mattino