Marcello Chirico (ilbianconero): “Il Napoli? Sceneggiata pur di non giocare. Ora a Castel Volturno a dormire nelle brandine”

Nel corso del programma di 7gold “Diretta stadio”, il direttore de “ilbianconero.it” Marcello Chirico, attacca il Napoli sulla scelta di non partire per Torino e giocare contro la Juventus. “Juventus-Napoli? Una sceneggiata degna di loro, gli azzurri non volevano giocare ed hanno deciso di non partire per Torino, non ci caschiamo. Le altre Asl Regionali non hanno bloccato la partenza delle squadre, solo quella di De Laurentiis, evidentemente l’amicizia con il Governatore De Luca ha un peso su questa scelta. Il Napoli dove andrà ad alloggiare? Ora a Castel Volturno, allora andranno a dormire nella brandine”.

Factory della Comunicazione

La Redazione