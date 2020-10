L’Asl blocca la partenza del Napoli. Da domani la squadra sarà in ritiro a Castel Volturno

L’alba di un altro giorno – indiscutibilmente diverso – viene scossa dall’ennesimo tentativo di Aurelio De Laurentiis di lasciarsi concedere un piano volo su Torino, ma il charter per decollare da Capodichino e arrivare a Caselle può essere liberato quando dal Dipartimento di Prevenzione della Asl 2 Napoli Nord, la richiesta di ulteriori chiarimenti sui casi di positività di Zielinski e di Elmas viene stroncata in undici righe: «In riferimento a quanto da Voi richiesto, si specifica quanto segue. Vista la circolare del Ministero della Salute 21463 del 18/62020 in materia di quarantena per i contatti stretti dei casi di Covid-19 per l’attività agonistica di squadre professioniste; considerato quanto già espresso dal vice capo di gabinetto della regione Campania, avvocato Almerina Bove, in data 03/10/2020; tenuto conto che i calciatori in oggetto, recandosi in trasferta a Torino, avrebbero inevitabilmente contatti con una pluralità di terzi (personale dell’aeroporto, equipaggio e passeggeri del volo, personale dell’hotel del ritiro, addetti e tesserati della Juventus Fc), si ritiene non sussistere le condizioni che consentano lo spostamento in piena sicurezza dei contatti stretti. Pertanto, per motivi di sanità pubblica, resta l’obbligo per i contatti stretti (già indicati nelle precedenti comunicazioni anche alle altre Asl), di rispettare l’isolamento fiduciario presso il proprio domicilio».

IL PREAVVISO. Per il Napoli, la trasferta si è chiusa in quel momento, con l’ordine di starsene a casa, e il resto è diventato materiale di libera interpretazione, che è rimasta a galleggiare nell’aria, nonostante fosse ormai noto ciò che la Asl 1, intorno alla 23 di sabato, aveva provveduto ad imporre. «I contatti stretti (del tipo ad alto rischio) individuati nella indagine epidemiologica dovranno osservare e rispettare l’isolamento fiduciario di 14 giorni. Pertanto si resta in attesa di conoscere il domicilio presso il quale verrà effettuato l’isolamento per poter avviare le azioni di sorveglianza sanitaria».