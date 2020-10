Juventus/Napoli: la nota ufficiale della Corte Sportiva d’Appello

Sempre più un caso quello relativo a Juventus/Napoli. Fatto enormemente nuovo, sia per la giustizia sportiva che per quella ordinaria. La non partenza del Napoli e la gestione delle positività nel gruppo azzurro non possono essere paragonate a quanto successo in altre società. Arriva, in merito la nota ufficiale della CORTE SPORTIVA D’APPELLO: “La corte sportiva d’appello, se interpellata sul caso Juventus-Napoli, opererà prendendo in considerazione i contrapposti diritti e interessi legittimi alla luce delle bilanciate esigenze interne ed esterne alla giustizia sportiva”

Radio Kiss Kiss