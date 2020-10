Giovanni Scotto: “Oggi giornata di cessione in casa Napoli”

Il Napoli, oltre all’acquisto di Bakayoko, manca solo il twitter presidenziale, dovrà pure cedere i calciatori in rosa per snellire l’organico di Gattuso. Il twitter di Giovanni Scotto informa in tempo reale. “Le cessioni che oggi- ultimo giorno di mercato – il #Napoli completerà. Salvo imprevisti #Luperto al #Crotone, #Malcuit al #Parma, #Ounas al #Verona. Tutti prestiti (Ounas biennale). #Milik verso la conferma (ultimi tentativi in #SerieA). L’ormai svincolato #Callejon a Firenze”.

La Redazione