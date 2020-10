Giovanni Scotto: “A minuti Bakayoko alla Filmauro. Novità per Llorente e Luperto”

Ore frenetiche per il mercato del Napoli, tra entrate e uscite, questo prima delle ore 20,00. Aggiornamenti su twitter da parte di Giovanni Scotto. “#Napoli, #Bakayoko atteso in Filmauro da #DeLaurentiis per la firma sul contratto. Parti al lavoro per definire gli ultimi dettagli dopo le visite mediche, superate senza problemi. Prestito secco senza opzioni per il riscatto. Il #Chelsea contribuirà allo stipendio del giocatore. Si sblocca #Luperto al #Crotone (prestito oneroso e secco) e #Callejon (da svincolato) alla #Fiorentina. Visite e firme imminenti. Intanto #Llorente dice si alla #Sampdoria. Trasferimento a titolo definitivo con riduzione dell’ingaggio #Napoli“.

La Redazione