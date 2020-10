Del Genio: “Bakayoko? Complimenti al Napoli, grande colpo”

Il giornalista Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli a proposito del colpo Bakayoko da parte degli azzurri: “Sono stato critico col Napoli, ma quelli liberi e onesti intellettualmente devono fare i complimenti al Napoli perché è il colpo che serviva per completare la squadra. Ed ero scettico anche sulla permanenza di Koulibaly. Ma averlo tenuto, insieme a Mertens, prendendo Osimhen e rilanciando Lozano, ora con Bakayoko c’è la possibilità per Gattuso di fare bene e ruotare alla grande. Bakayoko ha fisicità e tecnica per giocare a 3 ed a 2. Complimenti per questo colpo perché il Napoli ora ha una squadra fortissima”.