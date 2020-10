D’Amore (Direttore ASL Napoli 2 Nord): “Se il Napoli fosse partito sarebbero partite le denunce”

Antonio D’Amore, direttore dell’ASL Napoli 2 Nord, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21 a proposito della vicenda della mancata partenza del Napoli per Torino: “Cosa sarebbe successo al Napoli, se fosse partito per Torino per giocare contro la Juventus? Potevano partire le denunce da parte del dipartimento nei confronti dei giocatori, sottoposti ad isolamento fiduciario per la positività di Piotr Zielinski, per essersi allontanati dai rispettivi domicili. Pur volendo, quindi, il Napoli non avrebbe potuto prendere l’aereo per Torino? Con un isolamento fiduciario in atto, sì, la mia interpretazione è questa: non avrebbe potuto”.

“La Lega Calcio invoca una sua specificità in queste tematiche? Noi interveniamo in materia di salute pubblica, non singola. Che denuncia rischierebbe il Napoli? Una segnalazione alle autorità vigenti, sarebbe un reato penale. Il 3-0 a tavolino a favore della Juve, quindi, non ha senso di esistere? E’ un‘idea da rivedere. Se non ci fosse stato il caso Genoa, si poteva pensare a contagi interni o esterni, fare ragionamenti diversi. In questi casi, invece, probabilmente ci troveremo con altri positivi all’interno della squadra”.