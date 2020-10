Alessandro Costacurta ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport a proposito della sfida Juventus-Napoli: “Sembra che il Napoli non faccia parte di una lega italiana. Non era possibile andare in una direzione diversa? Sembra che ci sia uno scontro tra Lega e Napoli. Ma il Napoli fa parte della Lega. Non si poteva fare una telefonata prima?”.