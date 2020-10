Così è formato il gruppo che verrà isolato in albergo a Castel Volturno

Calciatori, staff tecnico, staff medico, sarà questo il gruppo azzurro che trascorrerà questo periodo a Castel Volturno nel rispetto del protocollo di prevenzione al Covid: nei luoghi al chiuso tutti indossano la mascherina che viene tolta solo per gli allenamenti sui campo del centro sportivo, numero limitato per le docce, riunioni tecniche vietate al chiuso, distanziamento a tavola per colazione, pranzo e cena e camere singole nell’albergo dove alloggeranno gli azzurri per questo periodo di isolamento. Ci sarà il capitano Lorenzo Insigne che infortunato (ha accusato una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro dopo venti minuti del match al San Paolo del 27 settembre contro il Genoa) continuerà le terapie nella speranza di poter recuperare per il derby contro il Benevento del fratello Roberto o per il match successivo del primo novembre contro il Sassuolo al San Paolo. Fonte: Il Mattino