Ceccarini: “Fiorentina-Callejon accordo raggiunto”

Niccolò Ceccarini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sulle trattative di mercato delle ultime ore: “Purtroppo il problema coronavirus c’è ed incombe sul calcio. Un problema potrebbe essere rappresentato dalle Nazionali e ovviamente dalla convocazioni che portano i calciatori a spostarsi. Per quanto riguarda le operazioni di mercato, è pronto un biennale per Callejon, è già tutto fatto con la Fiorentina: si attende solo la cessione di Federico Chiesa alla Juventus. Il club viola sta pensando anche a Milik, poi anche a Piatek e a tanti altri calciatori. L’attaccante polacco del Napoli, tuttavia, non ha mai dato apertura alla Fiorentina e dunque si attende un segnale. In uscita per gli azzurri anche Luperto vicinissimo al Crotone”.