Careca: “Grazie a tutti i napoletani per gli Auguri.Osimhen? Ha ottime qualità, è giovane può ancora crescere”

Antonio Careca è intervenuto in diretta a Marte Sport Live di sera (in programma ogni sera dalle 19.30 alle 21) nel giorno del suo 60esimo compleanno: “Grazie a tutti i napoletani per gli auguri che mi sono arrivati. Taglio un traguardo importante, mi sono fatto vecchiarello… in realtà mi sento più giovane e sto bene. La festa? Sto in famiglia, niente di importante, purtroppo anche qui in Brasile c’è l’emergenza Covid 19 e dobbiamo stare tutti molto attenti. Per fortuna però io sto bene e anche i miei più stretti familiari. Il Napoli? Lo sto seguendo, speriamo faccia una grande stagione. Ho seguito quello che è successo con la partita con la Juventus che non si è giocata, situazione particolare, spero che si risolva per il meglio per il mio Napoli. Osimhen? L’ho visto, ha ottime qualità, è giovane e può crescere. Spero che lasci un segno nel Napoli un po’ come ho fatto io. Farà il 10% di quello che ho fatto io? Anche l’1% di quello che ho fatto io va bene”, chiosa a Marte Spot Live, ovviamente scherzando, Careca

