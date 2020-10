Cannella: “Soumarè è sempre stato nei radar del Napoli. Koulibaly? Ecco perchè è restato…”

Secondo Cannella “Soumaré non è mai uscito dai radar del Napoli, però un conto è seguire un giocatore e un altro è prenderlo”. Qualche chance in più di vestire l’azzurro pare ce l’abbia Midtsjö. “Centrocampista molto interessante – ha detto Cannella – il Napoli lo rivedrà all’opera in Europa League con la casacca dell’Az Alkmaar. Nel caso gli azzurri dovessero cercare un centrocampista a gennaio, Midtsjö potrebbe essere uno dei candidati”. Infine, un pensiero su Koulibaly. “La sua permanenza è stata dettata dalla crisi economica che non ha permesso ai club interessati di offrire al Napoli quanto chiedeva per il suo cartellino. Continuerà a fare bene in azzurro”.