Cannella: “Mercato chiuso in bellezza, ora il Napoli deve sfoltire”

Durante “Il Sogno Nel Cuore” Giuseppe Cannella, dirigente e agente Fifa. “L’arrivo di Bakayoko completa la rosa del Napoli – ha detto Cannella a Radio Crc – adesso il Napoli dovrebbe sfoltire, ma non è facile piazzare gli esuberi del Napoli. Guadagnano tanto e in questo mercato i club non hanno molta disponibilità economica. Per me il caso Milik affonda le radici nell’ammutinamento del 5 novembre scorso. Tutto quello che è arrivato dopo è stato digerito da qualcuno, come Allan, che pur di andar via ha rinunciato a dei soldi. Altri, invece, si sono impuntati come Milik. Al momento predilige monitazzare il più possibile e poi pensare alla carriera”. Per Cannella “Il Napoli è in possesso di una rosa molto competitiva, anche perché dovrà affrontare pure l’Europa League. L’organico azzurro è ampio e completo in tutti i reparti. Purtroppo il Covid toglie serenità, altrimenti direi che il Napoli è in grado di inseguire traguardi importanti in questa stagione”.