Callejon e Milik: due situazioni differenti con la Viola

Un ormai ex azzurro ed un azzurro potrebbero essere protagonisti dell’ ultimo giorno di mercato. Callejon e Milik. Con problemi e prospettive differenti. Il primo ha già dato il proprio assenso al trasferimento a Firenze, aspetta solo la cessione di Chiesa. Un biennale da quattro milioni complessivi offre il club di Commisso, qualcosa in più bonus compresi chiede l’entourage del calciatore con l’aggiunta dell’opzione di prolungare il contratto di un altro anno: sui bonus la Fiorentina può intervenire, sulla durata no, ma nulla che non si possa superare. Discorso a parte, invece, per Milik, trattativa nella quale il Napoli entra di diritto. Tutto complicato, anche perchè il tempo limitato non aiuta. Inoltre, c’è da aggiungere che l’attaccante polacco avrebbe già ribadito il suo no al trasferimento in viola.

CdS