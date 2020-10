Bakayoko si aggregherà alla squadra entro domani

Mentre da sabato il caos Juventus-Napoli per la questione Asl Napoli 2 imperversava, il nuovo arrivato Toumarè Bakayoko ieri svolgeva le visite mediche a Villa Stuart, regolarmente superate. Oggi arriverà il twitter presidenziale per darne tutti i crismi della chiusura della trattativa. L’ex di Milan, Monaco e Chelsea entro domani si aggregherà alla squadra, restando nella “bolla” di Castel Volturno, come dicono le norme Covid-19. Giocatore arrivato con la formula del prestito secco, ingaggio da 3,5 milioni e a fine anno le due società discuteranno se confermare in maglia azzurra il forte mediano francese.

Fonte: Corriere dello Sport