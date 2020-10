Bakayoko, l’uomo giusto per il nuovo centrocampo a due

Bakayoko andrà a prendere il posto lasciato libero da Allan. Il francese di origini ivoriane rappresenta l’uomo giusto per mettere muscoli nel centrocampo azzurro ed è la pedina adatta al progetto di Gattuso. È per questo che il Napoli ha chiuso l’operazione di prestito con il Chelsea a tempo di record e nella giornata di ieri il giocatore ha anche sostenuto le visite mediche a Villa Stuart a Roma. Tutto fatto, per la gioia di Gattuso che adesso potrà contare anche su Bakayoko per rinforzare un reparto che tra cessioni e infortuni rischiava di diventare troppo povero. Per altro il francese può diventare l’interprete ideale del centrocampo a 2 facendo decollare il nuovo progetto tattico che Gattuso sta sperimentando dal ritiro di Castel di Sangro.

Il Mattino