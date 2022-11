Avv. Chiacchio: “Il 3-0 non è affatto scontato, la società partenopea avvierà la difesa anche in primo grado”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Edoardo Chiacchio, avvocato

“Scenari possibili dopo ieri? Penso che il Giudice Sportivo non si pronuncerà domani poiché il Napoli farà ricorso per puntare sulla questione della forza maggiore. Quando esiste la forza maggiore, la parte che non ha disputato la gara ha la possibilità di fare ricorso per ottenere la dichiarazione di forza maggiore, attraverso cui il Giudice rimette gli atti alla Lega perché venga programmata di nuovo la gara. Il 3-0 non è affatto scontato, la società partenopea avvierà la difesa anche in primo grado.

Penso che il Napoli adotterà questa strategia: perché perdere un grado di giudizio o rimanere assenti, con conseguenze che poi possono pesare? Quando una squadra non può raggiungere il luogo nel quale si raggiunge la gara si può invocare la forza maggiore. Per ciò che riguarda i gradi di giustizia sportiva, si può arrivare anche fino al TAR del Lazio o il Consiglio di Stato.

Il Napoli la spunterà? Sì, al Napoli non potrà essere comminata la sconfitta a tavolino. Esiste una forza maggiore che impediva al Napoli di scendere in campo. Ritengo che certamente mai possa essere comminata la sconfitta a tavolino”.