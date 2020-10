UNDER 17 – Napoli-Cosenza 1-0, successo di misura per i ragazzi di Carnevale

Dopo l’esordio con pareggio sul campo dell’Empoli per 2-2, oggi il Napoli Under 17 di mister Massimo Carnevale ha affrontato in casa il Cosenza. Gli azzurrini allenati da mister Massimo Carnevale batte per 1-0 i calabresi, gol decisivo di Di Palma. Ospiti che restano in dieci nel secondo tempo, doppio giallo ai danni di Gigliotti. Domenica prossima i partenopei andranno in trasferta sul campo dell’Ascoli.

La Redazione