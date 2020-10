UNDER 15 – Vittoria a Salerno per il Napoli di Sorano

Trasferta non semplice per il Napoli 2006 di mister Sorano, avversario la Salernitana, per testare già il valore degli azzurrini. Successo alla distanza degli Under 15 con il punteggio di 2-3. I partenopei passano con D’Angelo, i padroni di casa pareggiano con Fisio. Il Napoli nella ripresa segna le altre due reti con Pinzolo e Raggioli. La Salernitana accorcia le distanze nel recupero con Saviello su calcio di rigore. Gli azzurrini al prossimo turno in casa contro il Frosinone.

